Первая светящаяся зебра появилась под Красноярском. Фото: сайт администрации Красноярского края.

Первая светящаяся дорожная разметка появилась в Красноярском крае. Ее нанесли на въезде в поселок Минино Емельяновского района, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В качестве экспериментального участка взяли нерегулируемый переход на 17-м километре дороги Еловая – Минино. Там установили П-образной опору, на которую закреплено два светодиодных комплекса. С их помощью на асфальте создается проекция «зебры».

Преимущество такого перехода в том, что разметка не сотрется. Ее прекрасно видно в темное время суток при любой погоде. Причем яркость не зависит от направления и мощности света фар машины.

По слова руководителя управления автомобильных дорог Андрея Журавлева, такая разметка не заменяет, а дополняет обычную. Ее видно даже с расстояния в 150 метров – в плохую погоду. Оборудование протестируют осенью и зимой, а потом примут решение, нужны ли такие переходы в других местах.