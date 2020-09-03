3 сентября в Красноярске будет до +26. Фото: ИВАНОВА Диана

В четверг, 3 сентября, в Красноярске обещают до плюс 26 градусов. Похоже, это будет едва ли не последний жаркий день в году. С 5 сентября заметно похолодает, зарядят дожди.

По прогнозам специалистов Среднесибирского УГМС, сегодня также возможны небольшие осадки. Облачно с прояснениями. Ветер 3-8 метров в секунду с порывами до 13.

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1 сентября по соцсетям стали ходить прощальные с летом картинки в стиле «В целом, это было неплохое лето. Я хотя бы остался жив». Можно поспорить: лето удалось вполне! А по наблюдениям синоптиков, последний месяц вообще стал уникальным – за сто лет наблюдений подобных теплых августов было всего пять.

Что нас ждет в сентябре и когда копать картошку? Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды» - Красноярск рассказали главный синоптик Красноярского Гидрометцентра Владимир Еремин и заместитель руководителя ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Алексей Богданов (подробнее).