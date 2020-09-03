Потеряли единственного сына: в Красноярске родителей умершего от рака мальчика обвинили в угрозах врачам

Владу было всего восемь лет. Фото: предоставлено семьей Влада Белякова.

Родителей умершего от рака 8-летнего Влада Белякова обвинили в угрозах врачам. Полицейские уже провели проверку случившегося, сообщает «Проспект Мира».

Заявление из больницы. Фото: "Проспект Мира".

Напомним, у ребенка была саркома Юинга (рак мягких тканей). Влада не стало в июле 2020 года. Родители боролись за него до последнего, но увы… Еще, когда мальчик был жив, они вышли в прессу с заявлением: при лечении сына допущены ошибки. Настаивали на возбуждении уголовного дела.

Сейчас драматическая история получила развитие. Представители центра охраны материнства и детства подали заявление в полицию. В нем указано: родители мальчика несколько раз звонили по служебному телефону больницы, угрожая физической расправой.

По словам отца ребенка Артема, никакого отношения к этим звонкам семья не имеет. И могут это доказать – готовы провести детализацию звонков, пройти детектор лжи (полиграф) и так далее…

Как прокомментировали в полиции, заявление из больницы действительно поступило. По нему провели проверку и дело возбуждать не стали – нет состава преступления. Материалы передали в прокуратуру.

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Сейчас Владу Белякову из Минусинска 6 лет. Долгожданный ребенок, Влад появился на свет, когда родители, Артем и Настя Беляковы, прожили в браке пять лет. Рос и развивался, как все дети – шустрый, жизнерадостный, активный, здоровый. Но весной прошлого года родители заметили, что он начал капризничать, плохо ел и спал... (подробнее).