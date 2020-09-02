В одной руке стопка, в другой – ребенок: жительницу Тувы, распивающую спиртное с ребенком на руках, могут лишить родительских прав

Ребенок кричит, а мать не обращает внимания Фото: соцсети

В одной руке стопка, в другой грудничок, который разрывается от плача. Речь идет о жительнице Кызыла, которая «прославилась» после уличного застолья в июне. Случайные прохожие сняли на видео, как, не обращая внимания на ребенка, молодая мать поднимала стопку и лихо чокалась с друзьями во время очередного тоста. После запись выложили в соцсети. Люди начали возмущаться, понеслись перепосты, и в итоге запись попала полицейским.

Личность нерадивой матери установили быстро – ей 28 лет, родом из села Эрзин. Помимо новорожденного малыша, у нее еще двое детей. Но их воспитанием она не занимается – оба живут у родственников. Младшенького тоже изъяли и поместили в Республиканскую детскую больницу. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Кроме того, материалы направлены в органы опеки и попечительства для решения вопроса о лишении ее родительских прав.

Малыш сейчас под круглосуточным присмотром Фото: МВД Тувы

- Стражи правопорядка не остались в стороне и продолжают следить за судьбой ребенка, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МВД Тувы. - Инспекторы ПДН привезли ему в подарок всё самое необходимое – подгузники, детские влажные салфетки, игрушки и многое другое. Коллектив учреждения поблагодарил полицейских за активное участие в жизни малыша, а также помощь, оказываемую на благо детишек.