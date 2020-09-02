Красноярский бизнесмен забетонировал вход в мастерскую конкурентов

Когда бетон высох, территория возле входа стала выглядеть вот так Фото: ТВК

В Красноярске мастерская по ремонту оргтехники «Крассервис» оказалась замурована бетоном. Как сообщили Новости ТВК, поздно вечером в воскресенье к входу подъехала бетономешалка и выгрузила раствор прямо под дверь. Рабочие его равномерно распределили.

Придя в понедельник на работу, сотрудники не смогли попасть на свои рабочие места - вход в мастерскую был замурован бетоном и строительным мусором. Чья-то ошибка или происки конкурентов? Когда изучили видеозаписи, то поняли, что это - второй вариант. Руководители пострадавшей компании говорят, что и предположить не могли, что сейчас кто-то пользуется такими грязными методами.

Несмотря на то, что видеозапись не самая качественная, все-таки удалось определить номера бетономешалки. Юристы компании уже обратились с заявлением в полицию. Они уверены, что им удастся призвать к ответу недобросовестных конкурентов.