Горняки Красноярского края рассказали о росте отгрузок сибирского энергетического угля

Фото: «Русский уголь»

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в мире каменный энергетический уголь, добываемый в Сибирском федеральном округе, продолжает пользоваться стабильным спросом. Об этом рассказали в компании «Русский Уголь» (входит в группу САФМАР Михаила Гуцериева). Отгрузки каменного угля, добываемого на разрезах компании в Красноярском крае и Хакасии, за 7 месяцев 2020 г. выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 23% - до 3,2 млн тонн.

Добываемое в СФО топливо поставляется на внутренний рынок и на экспорт. Среди его потребителей – федеральные структуры, сектор большой энергетики, предприятия ЖКХ, строительной и промышленной отраслей. Этот вид топлива также пользуется спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Восточной Европы.