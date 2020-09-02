В правительстве Красноярского края уверили, что бобрам и ондатрам из Абаканской протоки, ничего не угрожает

Специалисты уже приступили к расчистки водоема Фото: Мария ЛЕНЦ

После того, как начали расчищать Абаканскую протоку Енисея, на министерство экологии края обрушился шквал звонков от встревоженных красноярцев. Люди переживают о судьбе животных, которые там обитают. Многие уверены, что расчистка русла нанесет непоправимый вред обитателям водоема.

Как рассказали «Комсомольской правде» – Красноярск в пресс-службе правительства региона, специалисты Минэкологии и зоологи изучили особенности животного мира водоема еще перед началом работ. В районе первой насыпи были замечены следы бобров и ондатр. Но, как только началась расчистка, они обосновались в других местах вдоль протоки.

- Абаканская протока не является основным местом обитания бобров, - пояснил доцент кафедры Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины Красноярского государственного аграрного университета Алексей Владышевский. - Как правило, молодые особи занимают эту территорию временно. Животные уходят, как только находят для себя более спокойное место обитания с хорошей кормовой базой.

Напомним, чистить русло начали в августе. Сейчас на месте работает спецтехника. Сотрудники автотранспортного предприятия разбирают первый островной участок.

После со дна поднимут 25 тысяч кубометров насыпи (это 5 щебеночных насыпей, которые препятствуют свободному движению воды). Предстоит также очистить водоем от водорослей на площади более 146 тысяч квадратных метров. Все это отправится на полигон отходов.

Срок окончания работ - октябрь 2020 года.

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