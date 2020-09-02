В Красноярске девушка выжила после падения с 6 этажа

Очевидцы говорят, что девушка выжила Фото: ЧП-Красноярск

В Красноярске утром 2 сентября девушка выпала из окна 6 этажа многоэтажки. Этот момент попал на камеру уличного видеонаблюдения. На записи видно, как по тротуару идет молодой человек и неожиданно падает девушка. Парень невозмутимо проходит дальше и видео оборвалось. ЧП произошло на улице Карамзина в микрорайоне «Белые Росы».

Очевидцы сообщили, что девушка выжила. Хотя в это сложно поверить.

Но пользователей соцсетей поразило больше не то, что пострадавшая осталась жива после падения с высоты, а реакция парня, проходившего мимо.

«Пешеход, такое ощущение, каждый день видит падающих с окна».

«Реакция пешика - огонь! «Опа... тут падают люди, пожалуй, сверну»».

«Парню плохо стало, аж ноги ватные. Какая еще реакция может быть, кроме шока? Такой нежданчик».

«А если бы на дитя в коляске упала. Я каждый день тут хожу с ребенком гуляю».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в полиции по данному факту проводят проверку.

Фото, видео: ЧП-Красноярск.