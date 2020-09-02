19-летний парень из Красноярского края на родительском квадроцикле устроил ДТП и погубил 10-летнего брата

ДТП произошло 1 сентября Фото: ГУ МВД по краю

В Ермаковском районе 1 сентября произошло смертельное ДТП, в котором погиб 10-летний ребенок. Об этом сообщили в краевой полиции.

По предварительной информации, 19-летний парень из села Салба взял у своих родителей мотовездеход, чтобы забрать с прогулки своего младшего брата. Ребенка он усадил позади себя и отправился домой.

Но в пути не справился с управлением и квадроцикл перевернулся. Водитель жив – ушибы и ссадины. А вот его младший братишка с тяжелыми травмами попал в больницу. Мальчик умер через несколько часов.

- В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства этой трагедии, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю.

Парень взял квадроцикл у родителей Фото: ГУ МВД по краю

Уже известно, что у молодого водителя никогда не было водительских прав.

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