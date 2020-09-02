В красноярском зоопарке потратит почти 30 миллионов рублей на декорирование новых вольеров для белых медведей

Сейчас в красноярском зоопарке три белых медведя Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» ведет поиски подрядчика для оформления вольеров для белых медведей. Как сообщает newslab, соответствующая закупка появилась на сайте госзакупок.

В новых вольерах должны сделать три бассейна, провести их гидроизоляцию, а после нанести на стены высотой в четыре метра художественные рисунки. На все это планируется потратить 29,73 миллиона рублей. Какая подрядная организация возьмется за заказ, станет известно уже 16 сентября. За работу подрядчик примется сразу после заключения договора. Только вот деньги ему выплатят только после окончания работ (срок намечен на 31 августа 2021 года).

Вот как посетители смогут смотреть на медведей Фото: Роев ручей

Сейчас в Парке «Роев ручей» сейчас живут три белых медведя - Феликс, Урсула и Марфа. Все они попали в зоопарк из дикой природы. За историей спасения Марфы в 2019 году следила вся страна. Ее впервые увидели в окрестностях Норильска, медведица была сильно истощена. В норме она должна была весить около 200 килограммов, а на самом деле – чуть более 100. Ее здоровье было подорвано из-за неправильного питания. Зато сейчас это настоящая красавица – ее белая шерсть лоснится, бока приобрели приятные округлости.

Еще один белый медведь Командор Седов, принадлежащий «Роеву ручью», находится в Геленджике. Вполне возможно, после постройки нового вольера он вернется домой. «Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что Седов был безответно влюблен в Аврору, которая трагически погибла после конфликта с новым женихом в Ижевске.

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За спасением белой медведицы в Норильске в июне этого года следили многие. Переживали за судьбу молодой полярной хищницы: как она перенесет перелет в самолете, как адаптируется, насколько сильно она пострадала в своих скитаниях по тундре. Специалисты признались: медведица сильно истощена, должна весить около 200 килограммов но норме, а на самом деле – чуть более 100. К тому же здоровье ее сильно подорвано из-за неправильного питания. Животное поместили в карантин в закрытое от посторонних глаз помещение, под круглосуточное наблюдение ветеринаров (подробнее).

Душ из шланга: в «Роевом ручье» показали, как спасают медведей от жары

Ох и тяжело, наверное, переживать 35-градусную жару, когда на тебе хорошая шуба. А косолапые в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» переживают. Но чтобы облегчить им трудное время, сотрудники зоопарка несколько раз в день устраивают им душ из шланга. На видео, появившемся в официальной группе «Роева ручья», видно, как косолапые блаженствуют, подставляя под шланг то один, то другой бок. Полив медведи ждут с радостью (подробнее).