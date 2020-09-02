Огромный батут с акулами и дельфинами демонтировали в Центральном районе Красноярска

Предприниматели работали здесь не совсем законно Фото: администрация города

В Центральном районе Красноярска часть территории освободили от самовольно установленного батута и торговых точек, которые появились здесь в середине лета. Предприниматели «оккупировали» место в районе перехода от Центрального парка на набережную. Огромный батут с дельфинами, акулами и пальмами пользовался большим спросом у ребятни. Отдохнуть после прыжков можно было, перекусив мороженым. Ведь буквально в паре метров расположились две палатки с холодным лакомством. Только вот разрешения на размещение всех этих объектов никто не спросил.

- Мы ведём планомерную работу с собственниками, чтобы привести территорию района в порядок, - рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. - Это касается как предпринимателей, так и обычных красноярцев. Любой объект должен быть регламентирован, а вокруг него должна поддерживаться чистота.

На предпринимателей-нарушителей составили протокол об административном правонарушении по статье 12.1 Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» (неисполнение решений по вопросам местного значения органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, принятых в пределах их полномочий).

Добавим, что в Центральном районе за последние 8 месяцев убрали 50 таких сооружений: половина – это киоски и павильоны, еще 14 – гаражи и бытовки.

Многие собственники не дожидаются предписания и добровольно проводят демонтаж: из 50 объектов затратить бюджетные средства пришлось только на восемь.

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