«Ущерб более 3 миллионов рублей»: в Красноярском крае экс-депутат райсовета за незаконную вырубку получил условный срок

У обвиняемого конфисковали имущество более чем на 6 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

59-летнего жителя Тюхтетского района Красноярского края суд признал виновным по части 3 статьи 260 (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). На тот момент он являлся депутатом Тюхтетского районного Совета депутатов пятого созыва.

В ходе следствия выяснилось, что с 1 марта по 16 апреля 2019 года мужчина незаконно вырубил 327 кубических метров древесины. Для работы на территории лесничества он привлек сотрудников лесозаготовительной бригады, которые не знали о том, что нарушают закон.

- Государству был нанесен ущерб в сумме более 3 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе СК РФ ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - Данное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю. В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемого более чем на 6 миллионов рублей.

В судебном заседании подсудимый признал вину. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью на 2 года.