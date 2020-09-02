В Красноярске организатору наркобанды придется 9 лет провести в колонии строгого режима

Суд вынес обвинительный приговор Фото: Мария ЛЕНЦ

37-летнего жителя Красноярска суд признал виновным в сбыте синтетических наркотических средств в составе организованной группы. Об этом сообщили в полиции города.

В феврале 2019 года сотрудники УФСБ России задержали 32-летнего мужчину при получении в транспортной компании посылки с партией «синтетики» весом более 2,5 килограммов. В дальнейшем была установлена личность отправителя, а также еще троих участников организованной группы.

- Как установили правоохранители, один из задержанных, ранее несудимый житель краевого центра, организовал интернет-магазин по продаже наркотиков, к работе которого привлек четырех своих товарищей, - рассказали «Комсомольской правде» – Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

В квартире одного из подозреваемых обнаружили свертки с синтетическими наркотическими средствами общей массой более 80 грамм, 28 грамм гашиша, полимерные пакеты и весы. Все это было изъято и приобщено к материалам дела в качестве доказательств. Также были установлены еще семь тайников с «закладками», подготовленных в реализации.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по частям 4 и 5 статьи 228.1 (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств организованной группой в крупном размере).

Организатор преступной группы получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Расследование уголовных дел в отношении других участников группы продолжается.