«Вторая волна короновируса прилетела»: в красноярской Покровке на балконах поселились летучие мыши

Мышка случайно залетела на балкон Фото: vk.com/pokrovka24

Летучие мыши облюбовали для ночлега сразу два балкона на улице Линейной в красноярской Покровке. Местные жители сфотографировали зверьков, выложили снимки в соцсети и поинтересовались:

«Кто знает, с чем связаны залеты мышек в человеческое жилье?».

Была замечена летающая мышь и на фасаде здания Фото:vk.com/pokrovka24

Зоологи говорят, что летучие мыши на балконах и квартирах – это не редкость в августе-сентябре. Молодые зверьки «отселяются» от родителей и в поисках нового жилья случайно залетают к людям. Не нужно паниковать и пугать незваных гостей криками и резкими движениями. Они не опасны, но в панике могут и укусить. Просто накиньте на мышь полотенце сверху и аккуратно вытряхните в окно. Желательно не делать этого в ясную погоду - солнце вредит крыльям животных, а еще на них могут напасть птицы.

И даже в коробке! Фото: vk.com/pokrovka24

А вот как отреагировали пользователи соцсетей на это событие:

«Вторая волна короновируса прилетела».

«Две недели назад в частном секторе, в Покровке у нас в гараже такое же чудо сидело».

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