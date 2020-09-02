Шквалистый ветер, ливни, грозы и град: жителей Красноярского края предупредили о резкой смене погоды

В крае резко испортится погода Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае 2 сентября резко поменяется погода. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, по данным синоптиков по центральным и южным районам региона ожидаются дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду, в центральных районах ночью местами до 25 метров в секунду.

В МЧС советуют:

- При сильном ветре, по возможности, не выходите из дома. Если же непогода застала на улице, держитесь подальше от хлипких рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Никогда не стойте под балконами. Собственникам частных домов и садово-дачных участков следует обратить внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций.

Важно соблюдать меры безопасности Фото: Агентство по ГО и ЧС по краю

- Во время града тоже желательно оставаться дома и находиться подальше от окон. Если же в этот момент находились на улице, то постарайтесь выбрать укрытие или прикройте голову руками, сумкой, одеждой. Не пытайтесь спрятаться под деревьями (в них может ударить молния или же сильный ветер или крупные градины сломают ветки).

- Если находитесь в автомобиле, то прекратите движение. Желательно развернуться к окнам спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. «Средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут», - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

- Во время грозы отключите из сети электроприборы, не оставляйте открытыми окна и балконные двери.

-В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Размывы дорог и мокрое дорожное полотно могут вызвать рост ДТП и автомобильные пробки. Возможно нарушение транспортного движения в городах со слабой ливневой канализацией.

ВАЖНО

Телефон пожарно-спасательной службы с телефонов любых сотовых операторов и стационарных телефонов 101 .