В Красноярский край привезли вакцину от гриппа
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске привезли первую партию вакцины от гриппа для начала прививочной кампании. Это174 242 дозы для детей и 636 086 доз для взрослых, сообщает региональное министерство здравоохранения. Вакцину уже распределили между поликлиниками края, в течение 10 дней она поступит в учреждения.
Бесплатной вакцинации подлежат:
- дети, начиная с 6 месяцев и до 18 лет;
- работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы;
– беременные женщины;
– взрослые старше 60 лет;
– лица, подлежащие призыву на военную службу;
– лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Те, кто не относится к данным категориям, ставят прививки за счет личных средств или средств работодателей.
Вакцина будет поступать в край несколькими траншами, привить планируется не менее 60 процентов населения.