В Красноярский край привезли вакцину от гриппа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске привезли первую партию вакцины от гриппа для начала прививочной кампании. Это174 242 дозы для детей и 636 086 доз для взрослых, сообщает региональное министерство здравоохранения. Вакцину уже распределили между поликлиниками края, в течение 10 дней она поступит в учреждения.

Бесплатной вакцинации подлежат:

- дети, начиная с 6 месяцев и до 18 лет;

- работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы;

– беременные женщины;

– взрослые старше 60 лет;

– лица, подлежащие призыву на военную службу;

– лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Те, кто не относится к данным категориям, ставят прививки за счет личных средств или средств работодателей.

Вакцина будет поступать в край несколькими траншами, привить планируется не менее 60 процентов населения.