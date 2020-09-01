В Красноярске наркодилер пытался продать 17 килограммов «синтетики» на 34 миллиона рублей

В Красноярске наркодилер пытался продать 17 килограммов «синтетики» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 34-летний местный житель решил запустить бизнес, который, как он полагал, принесет ему большую прибыль при минимальных усилиях. Ранее мужчина уже имел судимость, но это не остановило его от желания вернуться к противозаконному заработку. Он организовал виртуальный магазин по сбыту наркотических веществ бесконтактным способом.

В ходе спецоперации подозреваемый был задержан полицией. Оперативники обыскали гаражный бокс и обнаружили в нем тайник: в сабвуфере (мощной музыкальной колонке) лежали, аккуратно упакованные в 17 полимерных пакетов 17 килограммов синтетических наркотиков. По килограмму в каждом пакете. По ценам «черного рынка» это около 34 миллиона рублей.

Подозреваемый задержан, заключен под стражу. Уголовное дело возбудили по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» (часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 228.1 УК Российской Федерации).