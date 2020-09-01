В Красноярске рецидивисту за убийство инвалида и его матери дали 23 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вынесен приговор 42-летнему рецидивисту. За убийство инвалида и его пожилой матери он проведет в колонии особого режима 23 года. Затем еще 20 лет на него будет наложено ограничение в свободе. Хотя уточним: приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжаловал в 10-дневный срок.

За что вынес суд столь суровое наказание, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры. В апреле прошлого года ранее судимый житель краевого центра находился в квартире своего приятеля – инвалида 2-й группы, вместе распивали алкоголь. Когда денег на новую порцию спиртного не хватило, осужденный предложил продать электроинструменты.

Товарищ согласился, но его 72-летняя мать возмутилась. За это осужденный ударил ее ножом не менее 33 раз. А затем забрал электроинструменты, ювелирные украшения и сотовый телефон и унес их в ломбард. И вернулся назад, чтобы скрыть следы преступления – поджег квартиру. Хозяин погиб от острого отравления углеродом. Материальный ущерб от поджога составил 1,5 миллиона рублей.