Губернатор отправил в отставку министра экологии Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

В региональном правительстве произошли структурные и кадровые изменения. В отставку по собственному желанию ушел министр экологии и рационального природопользования Павел Корчашкин. Руководство ведомством временно поручено замминистра Павлу Борзых.

На должность полномочного представителя губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району назначен Сергей Батурин. В 2007 – 2013 годах он был главой Таймыра, затем до 2015 года – министром по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края. Весной он был избран главой Хатанги.

Указом губернатора создано агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края. К нему отойдут соответствующие полномочия из министерства экономики и регионального развития. Новое агентство возглавила Татьяна Бочарова.

Руководителем агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края назначен Владимир Званцев. До этого он был замруководителя красноярского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.