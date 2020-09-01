ВТБ открыл новый офис обслуживания в республике Хакасия

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В городе Черногорск состоялось открытие нового офиса ВТБ для обслуживания физических лиц. Новое отделение, расположенное на улице Юбилейная дом 16 стало 2-ой точкой продаж региональной сети банка в Черногорске.

В открывшемся офисе «Черногорский» клиентам доступен весь спектр основных операций: оформление карты и кредита наличными, открытие счета или вклада, осуществление денежного перевода. Кроме этого здесь можно получить консультацию по вопросам оформления ипотеки, автокредитов и инвестиционных продуктов, а также пройти биометрическую регистрацию.

В отделении установлено два современных устройства самообслуживания, с помощью которых клиенты могут в любое время осуществить необходимые платежи и переводы, пополнить счет, внести платеж по кредиту, а также снять наличные в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Новая точка обслуживания будет работать с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.

Управляющий ВТБ в Красноярском крае и республике Хакассия Наталья Табаринцева отметила: «В современных условиях, когда невозможно представить нашу жизнь без использования дистанционных каналов и сервисов, мы понимаем, что для части клиентов нашего банка по-прежнему важна возможность посетить офис, лично пообщаться со специалистом и оформить услугу непосредственно на месте. В этом году, несмотря на мировые экономические события, мы продолжили реализовывать свои планы по развитию сети обслуживания в регионе. Для банка ВТБ важно оставаться доступным для своих клиентов».