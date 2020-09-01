В Красноярском крае 82-летнюю женщину забили насмерть полимерным ведром Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Нижний Ингаш убили 82-летнюю женщину, произошло это в июне прошлого года. И вот уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в суд на рассмотрение. У кого поднялась рука на пожилую женщину и за что? В пресс-службе краевого следкома сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этого чудовищного преступления.

В июне 2019 года 40-летний местный житель пришел в гости к своей сестре. Он знал, что по соседству с ней живет одинокая пенсионерка. Мужчина был пьян и направился с ней в дом. По какой причине произошла ссора, не уточняется. Возможно, женщина пыталась выгнать непрошенного гостя. Он схватил пластиковое ведро и много раз ударил женщину по голове. Она скончалась, а подозреваемый обыскал дом. Нашел 20 тысяч рублей, которые бабушка завернула в газету на «черный день».

- Около полугода убийство оставалось нераскрытым. И только в начале 2020 года на полимерном ведре, изъятом с места преступления в результате проведенной ольфакторной экспертизы были выделены запаховые следы, идентичные следам обвиняемого, - рассказали следователи.