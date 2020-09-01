Красноярский оперный открывается премьерой, которую не успели показать до коронавируса

Сцена из диптиха "Ленинградская симфония". Фото предоставлено пресс-службой Красноярского театра оперы и балета.

7 сентября Красноярский театр оперы и балета представит мировую премьеру, диптих «Ленинградская симфония», которую коллектив готовил на протяжении всего прошлого сезона и планировал показать 9 мая, но из-за коронавируса это не получилось.

После почти полугодового карантина артисты театра вышли на максимально интенсивные репетиции, чтобы первый спектакль сезона стал ярким событием для зрителей!

«Я был вдохновлен произведением Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», когда придумывал весь сценарий. Именно ту войну, со стороны каждого отдельного человека, его внутреннего эмоционального состояния – это хотелось передать здесь», - рассказал заслуженный артист России, художественный руководитель театра, режиссер диптиха Сергей Бобров.

Символичная 7-ая симфония Дмитрия Шостаковича, реквием Моцарта, музыка современного композитора Алексея Сюмака, песня «Черный ворон», балет «Ленинградская симфония», записи из дневника Тани Савичевой – впервые все вместе соединятся в одно новое произведение.

В спектакле задействованы более 50 артистов балета, 70 музыкантов, 60 артистов хора, солисты оперы.

Билеты уже в продаже, зрителей ждут на открытие сезона и на мировую премьеру.