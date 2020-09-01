Дамба совсем облысела: красноярцы возмущены вырубкой деревьев на Енисее

Красноярцы возмущены вырубкой деревьев на Енисее. Фото: ТВК Красноярск

Дамба совсем облысела – с горечью сетуют в социальных сетях жители микрорайона «Южный берег». На их глазах несколько дней уничтожалась необычная роща на дамбе, сооруженной на Енисее. Пытались выяснить кто и почему, ответ получили сразу: дамба принадлежит застройщику микрорайона, компании «СМ.Сити», с нее и спрос.

В самой компании пояснили, что действовали на основании законодательства и по указанию Ростехнадзора. Дамба – гидротехническое сооружение, по правилам, на ней не должно быть никакой растительности. Так что рабочие, вырубавшие рощу, на самом деле приводили ее в соответствие с нормативными требованиями, пишет «ТВК Красноярск», цитируя начальника правового управления ООО «Новый город» (входит в структуру «СМ. Сити») Алексея Николаенко.

Деревья, конечно, жаль. Они образовывали тенистую аллею, по которой горожане гуляли от берега до самого мыса дамбы. Однако возникает вопрос: когда эти деревья сажали, а их там не одна сотня, неужели нормативы были другие? Или на это просто не обратили внимание?