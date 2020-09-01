Красноярский суд отправил 14-летнюю школьницу на принудительное обследование в психоневрологический диспансер

Красноярский суд отправил 14-летнюю школьницу на принудительное обследование. Фото: соцсети

Сегодня, 1 сентября, суд Октябрьского района Красноярска удовлетворил требование главного врача краевого психоневрологического диспансера №1, цитируем, «о помещении в недобровольном порядке для обследования в связи с деструктивным поведением, которое обусловлено непосредственной опасностью для себя и окружающих».

Добавим, что заседание проходило в закрытом режиме, поскольку речь идет о 14-летней школьнице, которая в сосетях интересовалась и состояла в группе, посвященной «Колумбайну». По утверждению сестры школьницы, "она обсуждала это со своей подругой, но ничего противозаконного не планировала. А затем вышла из этого сообщества".

Напомним, что в минувший понедельник 24 августа сотрудники ФСБ обыскали квартиру, где проживает девочка со своими родителями. Изъяли компьютер, гаджеты, личные дневники. Такие же обыски прошли в квартирах еще восьми подростков. Их родители написали заявление о добровольном обследовании у специалистов.

Что касается силовых ведомств, от комментариев они пока воздерживаются.