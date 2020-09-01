Грузовой транспорт на дорогах Красноярска: «за» или «против»

Одна из причин пробок на дорогах - грузовой транспорт, считают общественники. Фото: Мария ЛЕНЦ

На портале change.org запущен сбор подписей против въезда грузового транспорта в город. Петиция создана неделю назад, на 31 августа ее подписали 268 человек.

Общественники считают, что ограничение передвижения большегрузов по дорогам Красноярска улучшит экологическую ситуацию в городе, снизит нагрузку на дорожное полотно и расходы на его ремонт, уменьшит количество заторов и пробок.

Петиция появилась перед 1 сентября, когда начинается учебный год для школьников и студентов, все возвращаются из отпусков, и проблема пробок на дорогах становится актуальной.

- Одна из причин пробок на дорогах - грузовой транспорт, - считают создатели петиции. – Так, во время проведения Универсиады днем было ограничено движение грузового транспорта в некоторых районах города, заторов на дорогах стало меньше. Утром в часы пик уровень пробок снизился с 6 до 5 баллов, а в вечернее время – с 8 до 6 баллов.

Кроме того, общественники ссылаются на «Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Красноярска», утвержденный правительством РФ в 2018 году.

- Загрязнения от большегрузов гораздо сильнее. Легковой транспорт в большинстве сертифицирован под евростандарты, а грузовой – старые автомобили, с дизельными двигателями, - приводят аргументы общественники.

Отметим, что временные ограничения на передвижение грузовиков по Красноярску вводятся каждый год весной, чтобы обеспечить сохранность дорог.