В Красноярске офицеры следкома сдали 15 литров крови для тяжелобольных. Фото: пресс-служба следкома

В Красноярске офицеры регионального Следственного комитета стали донорами крови. 30 сотрудников пополнили банк крови почти на 15 литров. Эта кровь даст шанс тяжелобольным людям на выздоровление и спасение жизни. Участие в таком мероприятии стало для следователей доброй традицией и многие из сотрудников за несколько лет стали постоянными донорами крови.

- В силу своей профессии нам часто приходится сталкиваться с горем, семейными трагедиями, посещать больницы, где проходят длительное лечение пациенты, пострадавшие от рук преступников. Нередко это совсем малыши. И тогда даже у самого стойкого следователя сердце разрывается от боли и сострадания. И возникает желание любой ценой помочь маленькому пациенту поскорее выздороветь. Поэтому реальная помощь ближнему, проявление милосердия и гуманизма, человеколюбия и патриотизма для следователей не просто слова – это и помощь нуждающимся, и мотивация на сдачу крови для тех, кто еще только размышляет над возможностью стать донором, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.