В Красноярском крае из пшеницы будут делать биопластик для одноразовой посуды Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае планируют делать из пшеницы биопластик. Это одно из предложений министерства сельского хозяйства региона для развития глубокой переработки урожая зерна. Об этом накануне на совещании рассказал министр отрасли Леонид Шорохов.

В Шарыповском районе есть компания «Сибагро Биотех», которая собирается построить завод по глубокой переработке зерна. Объем вложений составит более 29 миллиардов рублей. Сейчас инвестор оформляет земельные участки под строительство.

Мощность комплекса составит 250 тысяч тонн зерна пшеницы в год. Из нее будут производить биоразлагаемый полимер полилактид (30 тысяч тонн в год). Полилактид может заменить большинство традиционных пластиков, используемых для изготовления одноразовой упаковки и посуды, и частично решить вопрос загрязнения окружающей среды.

Кроме полилактида в планах выпускать лизин-хлорид, глютен и кормовой белковый концентрат с 55% содержанием протеина (53 тысяч тонн в год). Продукцию будут экспортировать, а также потреблять внутри компании. Леонид Шорохов добавил, что создание комплекса в Шарыповском районе даст мощный импульс развитию всего региона. Будет создано до 700 рабочих мест, бюджетный эффект за 10 лет оценивается в 13 миллиардов рублей.