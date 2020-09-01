В Красноярске на Авиаторов полностью сгорел микроавтобус. Стоп-кадр видео ЧП Красноярск

В Красноярске накануне, 31 августа, на улице Авиаторов, 29 сгорел грузовой микроавтобус. Очевидцы говорят: полыхало так сильно, что жар чувствовался на десятки метров. Огонь было видно издалека. А жильцы многоэтажки всерьез опасались, что машина взорвется и пострадают окна.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что это был микроавтобус Ford Transit 2008 года выпуска. Сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 20:09. На момент прибытия первого подразделения микроавтобус был полностью охвачен огнем. Буквально за 15 минут огонь локализовали, затем потушили. Но взять с машины уже нечего – она полностью выгорела. Погибших и травмированных нет.

Что же стало причиной пожара, будут устанавливать специалисты. Предварительная версия – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.