В Хакасии на продавца дорогих шуб завели 15 уголовных дел Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии на продавца дорогих шуб завели 15 уголовных дел, и все по одной статье – «Мошенничество». Подозревается в нем 29-летняя жительница хакасской столицы. Работала она по одной схеме – через интернет. Искать клиентов не нужно было – они находились сами: подозреваемая просто выставляла фотографии меховых изделий и указывала цену, гораздо ниже, чем в магазинах. Деньги ей переводили онлайн, а товар покупателям она не отправляла. Подождав несколько месяцев, потерпевшие обратились в полицию.

Вычислить подозреваемую для полиции особого труда не составило. Вскоре все 15 дел будут объединены в одно производство, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства. Гражданке грозит до 5 лет лишения свободы, а пока она находится под подпиской о невыезде.

Кстати, правоохранители не исключают, что пострадавших может быть больше. Причем не только в Абакане. Поэтому если такие есть, позвоните в полицию по номеру 102.