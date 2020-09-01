В Красноярском крае по требованию прокуратуры заблокировали сайты по продаже снюсов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае заблокировали сайты по продаже сосательного табака – снюса. Обнаружили в интернете запрещенные ресурсы сотрудники прокуратуры Сосновоборска. Они проводили проверку соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья граждан и защиты прав несовершеннолетних, когда натолкнулись на три подозрительных ннтернет-магазина. Там были указаны контакты продавцов, а также ассортимент продукции. Посмотреть их мог любой пользователь, вход на сайты был свободный, срок пользования ресурсом не ограничен.

- Согласно статье 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом), а также розничная торговля табачной продукцией дистанционным способом продажи, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд удовлетворил иски надзорного органа, решение вступило в законную силу.

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В Красноярске через два месяца запретят кальяны, снюсы, вейпы

В Красноярске запретят курить кальяны в общественных местах. А также электронные сигареты, системы нагревания табака, снюсы, айкосы и вейпы. То есть все, что связано с никотиносодержащей продукцией, которую можно курить, сосать, жевать и нюхать. Уточняем: это не является решением местных властей. Запрет идет на федеральном уровне после того, как 31 июля этого года Госдума приняла соответствующий антитабачный закон № 303-ФЗ (подробнее).