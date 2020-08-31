Сотрудник ГУФСИН в Красноярске задержан по подозрению во взятке. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 41-летнего сотрудника ГУФСИН, работавшего начальником отряда по воспитательной работе с осужденными ИК-42, задержали по подозрению по взятке. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления следственного комитета России по региону и республике Хакасии.

Вот предварительная версия следствия. Сотрудник ГУФСИН получил «вознаграждение» от родственника осужденного за то, что пронес на территорию колонии сотовый телефон для заключенного. Взамен ему привезли домашний кинотеатр, принтер, монитор, клавиатуру и компьютерную мышь, всего товаров на 37 тысяч рублей.

Однако в момент передачи взятки подозреваемый был задержан сотрудниками собственной безопасности ГУФСИН при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Сейчас он находится под стражей. В ближайшее время следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании меры пресечения – взятии под арест.