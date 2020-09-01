ВТБ Инфраструктурный Холдинг принял участие в обсуждении законопроекта о ГЧП

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Олег Панкратов, Руководитель ВТБ Инфраструктурный Холдинг, принял участие в круглом столе Министерства экономического развития РФ и ВЭБ.РФ по вопросу обсуждения законопроекта о государственно-частного партнерства.

Участники мероприятия отметили важность предлагаемых законопроектом поправок для привлечения частных инвестиции в инфраструктуру и улучшения качества жизни граждан.

В своей речи Олег Панкратов, Руководитель ВТБ Инфраструктурный Холдинг, проанализировал последствия установления исчерпывающего перечня требовании к участникам конкурса при реализации проектов ГЧП.

«ВТБ Инфраструктурный Холдинг является лидером на рынке инфраструктурных инвестиций, мы не только кредитор, но и крупный инвестор в инфраструктурные проекты, поэтому приветствуем и поддерживаем обсуждаемые изменения в законодательство о концессионных соглашениях и ГЧП, подготовленные Минэкономразвития России. Действующие редакции закона о концессионных соглашениях и закона о ГЧП, в принципе, предусматривают открытый (неисчерпывающий) перечень требований к участникам конкурса. Мы не видим пользы в определении законом исчерпывающего перечня предквалификационных требований – проекты и условия их реализации разные и могут требовать разного набора компетенций и опыта у потенциальных концессионеров. Установив закрытый перечень требований к участникам конкурса, мы попросту лишаем государственного заказчика возможности выбирать между квалифицированными участниками рынка». - отметил Панкратов.