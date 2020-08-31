В Красноярске мать насмерть забила кулаками годовалую дочку из-за плача. Фото: Мария ЛЕНЦ

25-летняя жительница Красноярска пойдет под суд за убийство годовалой дочери. Женщина расправилась с девочкой…из-за плача, пояснили в пресс-службе ГСУ СК России по краю и Хакасии.

Все произошло в конце декабря 2019 года. Обвиняемая у себя дома распивала спиртные напитки. В этот момент ее дочка начала громко плакать. Мать пыталась успокоить ребенка, но безрезультатно. Тогда она пришла в ярость и накинулась на младенца.

- У женщины возник умысел убить дочку, - рассказывают следователи. – И она не меньше пяти раз ударила ребенка кулаками по жизненно важным органам. Вскоре девочка умерла.

На мать завели уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уже завершено, доказательства вины собраны. Материалы переданы в суд для рассмотрения. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить до 20 лет лишения свободы.