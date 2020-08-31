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Изменения Красноярска за 18 лет показали из космоса

Зрелище эффектное
Ася ЖуковаАсяЖукова
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Изменения Красноярска за 18 лет показали со спутника.

Изменения Красноярска за 18 лет показали со спутника.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как Красноярск изменился за 18 лет, показали из космоса. Ролик с преображающимся на глазах городом появился на YouTube-канале Homuchog Homa.

Для его создания автор использовал кадры, сделанные со спутника, в 2002-м и 2020-м годах, и сопоставил их. Надо признать, зрелище получилось вполне эффектное. За без малого 20 лет город стало не узнать: вместо пустырей - многоэтажные «свечки», вместо частных домиков – жилые массивы, а рядом пролегли магистрали, выросли торговые и спортивные центры…

Предсказуемо, но больше всего изменилась Взлетка, микрорайон Покровский, окрестности Октябрьского моста на левобережье Красноярска. Доказательства - на том же видео.

Для сравнения можно посмотреть ролики, фиксирующие, как поменялись другие города России, Белоруси и Украины: Воронеж, Одесса, Житомир, Гродно.

- Надо же: ход времени можно увидеть своими глазами, - комментируют пользователи. - Интересно!