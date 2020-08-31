ВТБ Факторинг выплатил клиентам 4 трлн рублей

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По данным на конец августа текущего года за десять лет сумма выплаченного финансирования клиентам ВТБ Факторинг достигла уникального для российского рынка размера – 4 трлн рублей. В этот период компания профинансировала около 8 млн поставок и обслужила около 3,3 тысячи уникальных компаний (клиентов и дебиторов).

За это время сумма ежегодно выплачиваемого ВТБ Факторинг финансирования в адрес российских компаний выросла в 18 раз: с 38 млрд рублей в 2010 году до 726 млрд рублей в 2019 году. Наибольший прирост в абсолютных цифрах произошел в 2018 и 2019 годах и превысил 1,3 трлн рублей за два года.

«Для российского рынка факторинга 4 трлн рублей на одного участника – это сумма уникальная. Начиная с 2011 года ВТБ Факторинг - бессменный лидер отрасли по ключевым бизнес-показателям, включая портфель уступленных денежных требований и доход. Нам доверяют как крупный бизнес и системно-значимые компании федерального уровня, так и их поставщики сегмента СМБ. Сегодня как первооткрыватели многих новых факторинговых продуктов в России мы готовы предложить клиентам полный спектр финансовых услуг для управления оборотным капиталом, включая дебиторскую и кредиторскую задолженность, финансирование запасов и склада готовой продукции, для чего уже преобразовали ВТБ Факторинг в группу компаний. Всем этим достижениям и перспективам мы обязаны поддержке группы ВТБ и членам очень талантливой команды ВТБ Факторинг, многие из которых работают со дня основания компании», - отметил Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.