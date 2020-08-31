Слухи о дистанционном обучении с 20 сентября опровергли в Красноярске

Слухи о дистанционном обучении с 20 сентября опровергнуты в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова опровергла слухи об ужесточении противоэпидемических мер, означающем возвращение с 20 сентября дистанционного обучения.

Напомним, такие разговоры ходят уже несколько дней. Информация распространяется во всевозможных чатах и соцсетях. Родители, дети и педагоги тревожатся: неужели снова «удаленка»?

Между тем глава управления образования информацию не подтвердила. «Официальных данных пока нет», - отметила она в ходе прямого эфира в редакции газеты «Городские новости».

КОНКРЕТНО

1 сентября в школы города пойдут больше 123 тысяч учеников. Ко всем образовательным учреждениям в нынешнем году предъявляются повышенные санитарные требования. Детям на входе в школу измерят температуру. На переменах все классы будут проветривать и дезинфицировать. Также в школах организовано дежурство медицинских работников.