С 1 сентября в Красноярске увеличится количество общественного транспорта. Фото: Мария ЛЕНЦ

Хорошая новость: с 1 сентября в Красноярске на маршрутах станет больше на 100 автобусов, трамваев и троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Начинается учебный год, горожане возвращаются из отпусков. К тому же все совпало со стартом третьего этапа снятия ограничений: открылись рестораны и торговые центры. А это означает увеличение пассажиропотока.

- Так что с 1 сентября общественный транспорт в Красноярске перейдет на осеннее расписание, – подчеркнул замруководителя департамента транспорта Игорь Манченко. – Количество автобусов, троллейбусов и трамваев увеличится на 100 единиц. И это 95% от обычного выпуска. В середине сентября предполагаем выйти на 100% - это примерно 980 единиц.

ВАЖНО

Несмотря на переход к третьему этапу ограничений, в Красноярске и крае продолжает действовать обязательный масочный режим в общественных местах: транспорте, магазинах, на остановках…