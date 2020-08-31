ФСБ задержала финансистов ИГ в Красноярском крае и других регионах России. Фото: Мария ЛЕНЦ

ФСБ задержала в Красноярском крае и еще четырех регионах сборщиков денег для запрещенной на территории России организации «Исламское государство» . Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, с 2016-го по июнь 2017-го года члены ИГ, являющиеся гражданами России, находясь в Сирии, организовали финансирование террористов. Для этого они завербовали жителя Дагестана, который занимался сбором денег в Москве, Московской области, Красноярском крае, Ханты-Мансийского автономном округе и Дагестане, а также доставкой их в Сирию.

Всего ему было передано не меньше полумиллиона рублей от подозреваемых в Северо-Кавказском, Южном, Центральном, Северо-Западном, Сибирском и Уральском федеральных округах. Некоторые являлись фигурантами уголовных дел о терроризме.

Сотрудники СК России вместе с коллегами из ФСБ в этих округах провели масштабные мероприятия, в том числе обыски по месту жительства предполагаемых пособников ИГ.

Были задержаны шесть человек, подозреваемых в содействии террористической деятельности. Следствие будет ходатайствовать об их аресте. Сейчас выясняется роль каждого в преступлении и причастность к другим.