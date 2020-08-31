С 10 сентября откроется стационар красноярской краевой больницы. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 10 ноября стационар краевой больницы Красноярска возобновляет плановый прием пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе края по ситуации с коронавирусом.

Совсем скоро специалисты десяти профилей (кардиологи, кардиологи-аритмологи, кардиохирурги, профпатологи, травматологи, урологи, сосудистые хирурги, неврологи, гематологи, нейрохирурги) снова начнут очные консультации пациентов.

ВАЖНО

Чтобы минимизировать риски заражения COVID, перед поликлиникой поставили палатку предварительного осмотра. Там будут измерять температуру и проверять на наличие симптомов ОРВИ.

Выйти из здания можно будет через служебный вход. Это нужно, чтобы по максимуму развести потоки персонала и пациентов.

И последнее: проход в поликлинику возможен только в защитной маске. Кроме того, нужно соблюдать социальную дистанцию (не меньше полутора метров друг от друга).