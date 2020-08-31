Мозговые качели и 3D-брусчатка: необычные идеи благоустройства собрал мэр Красноярска

На Ярыгинской набережной поставили лавку для принятия решений. Фото: паблик "Город Красноярск".

Глава Красноярска Сергей Еремин в своем интсграме рассказал о необычных идеях благоустройства города: мозговых качелях, брусчатке с 3D-эффектом и интересных арт-объектах.

Так, на Ярыгинской набережной поставили лавку для принятия решений (или мозговые качели). «Сядь, подумай, покачайся», - написано на ней. Почему бы и нет? Идея хорошая.

В сквере Лучистом (на улице Карбышева) появились цилиндрические беседки. «Почувствуй себя немножко хоббитом, - комментируют пользователи. – Напоминает дом Фродо из «Властелина колец».

Еще одна скамейка непривычной формы есть теперь в сквере на улице Республики. Тоже любопытное решение. На улице Железнодорожников,10 установили небольшие батуты и «горки» для детей. Это столько дополнительных мест для игр! А как вам лодка-клумба на проспекте Мира? Туда уже высадили цветы. Очень эффектно получилось.

Сквер на Устиновича,1 в Советском районе может похвастаться новой брусчаткой 3D. А у главного корпуса ФМБА на Коломенской смонтировали арт-объект в виде раскинутых рук. Он символизирует добро и готовность прийти на помощь.