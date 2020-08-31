В Красноярске продлили перекрытие двух улиц. Фото: Мария ЛЕНЦ

Перекрытие двух улиц в Красноярске продлено из-за ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Итак, до 10 сентября продолжается частичное ограничение на Красрабе (у дома №67) в Кировском районе. Напомним, там в связи с аварийным ремонтом теплосетей сужена проезжая часть. Работы собирались завершить 30 августа, но сроки были перенесены на 10 сентября.

Кроме того, до 15 сентября будет закрыта часть улицы Волжской в Ленинском районе, предупреждают автолюбителей. Речь идет о проезде от улицы Волжской до Львовской вдоль дома на Говорова,56 (это 270-метровый участок).

Здесь все еще идет капитальный ремонт тепловых сетей. Он должен был закончиться 30 августа, но время сдачи объекта сдвинули на полмесяца. Для объезда можно использовать параллельные улицы.