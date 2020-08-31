Житель Красноярского края выловил осетра на три года колонии

Житель Красноярского края выловил осетра на миллион. Фото, видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На севере Красноярского края браконьер выловил краснокнижного осетра на миллион рублей. Теперь ему грозит три года лишения свободы за «Незаконную добычу особо ценных водных биологических ресурсов», возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как все было? На Таймыре дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «Нива». Открыли багажник, а там семь осетров. Водитель рассказал: его попросил перевезти рыбу приятель, житель поселка Воронцово.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Там он признался: в Енисее – недалеко от Дудинки - выловил рыбу сетями. А потом обратился к знакомому, чтобы переправить осетров в другое место.

Рыбу отправили на экспертизу. Оказалось, это действительно сибирский осетр, занесенный в Красную книгу. Так что подозреваемый в браконьерстве попал под уголовное дело.