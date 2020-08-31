Это не утконос: попугая с аномально отросшим клювом спасли в Красноярске

Попугая с аномально отросшим клювом спасли в Красноярске. Фото, видео: клиника "Лимпопо".

Попугаю с аномально большим клювом помогли в Красноярске. Орган отрос так, что питомец едва умудрялся есть и пить, рассказали в ветеринарной клинике «Лимпопо».

Именно сюда на днях привезли птицу с ярким оперением и клювом, который, скорее, напоминал хоботок – такой был длинный.

- Это не утконос и даже не цапля, - говорят врачи. – Это розелла, попугайчик.

Как выяснилось, хозяева не ухаживали за ним. А, в конце концов, отдали «в добрые руки». Новая владелица тут же понесла малыша в клинику. «Он приспособился пить, наклоняя головку боком, - пояснила она. – И то язык еле доставал до воды».

Несколько минут, и птицу было не узнать: клюв постригли и отшлифовали. Попугайчик тут же довольно зачирикал, ему стало гораздо легче. «Теперь он сможет питаться без помех, - делятся врачи. – Учись жить заново, красавец!».

Кстати, в природе попугайчики стачивают клюв о камешки или ветки. А, если птица живет в неволе, хозяева должны время от времени привозить ее на коррекцию в клинику.

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