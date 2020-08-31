«Снимаем каждый день»: в Красноярске снова активизировались клещи

В Красноярске снова активизировались клещи. Фото: Мария ЛЕНЦ

На пороге осени в Красноярске опять активизировались клещи. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора по краю.

- Клещей не было с июня, и вот опять полезли – сильно. Который день снимаем с собаки после прогулки по два клеща! – поделилась с корреспондентом «Комсомольской правды – Красноярск» жительница Октябрьского района.

Действительно: на прошлой неделе количество жалоб на присасывание клещей выросло почти в два раза (а точнее, в 1,8 раз), подтверждают в Роспотребнадзоре. Сейчас более активным стал степной клещ, переносчик риккетсиоза (острого инфекционного заболевания).

Если в цифрах: за минувшую неделю за медицинской помощью после укусов клещей обратились 65 жителей края (в 26 районах) и 13 – Красноярска.

Всего с начала сезона в регионе зарегистрировано 15 983 случая присасывания клещей, а в Красноярске 4 755. Это не превышает средний показатель за несколько лет наблюдений.