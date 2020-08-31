Красноярец вылетел в кювет на мокрой трассе и всмятку разбил авто. Фото: ЧП - Красноярск.

На мокрой трассе под Красноярском водитель вылетел в кювет и разбил автомобиль Honda Stream. Об этом сообщили в паблике ЧП – Красноярск.

По данным ГИБДД, авария случилась поздно вечером 30 августа на 10-м километре дороги Красноярск – Железногорск. 29-летний мужчина ехал в сторону краевого центра. Однако на скользкой дороге потерял управление, скатился в кювет, перевернулся…

Машина была всмятку, водитель выжил каким-то чудом. Получил травмы, его увезли на скорой помощи. Как отмечают дорожные инспекторы, у пострадавшего много штрафов за превышение скорости. Но с какой он ехал на этот раз, еще предстоит выяснить.

- Зачем так летать по лужам? – комментируют в соцсетях пользователи. – Хорошо, что живой. Поправляйся и больше не летай, судьба дала тебе второй шанс.