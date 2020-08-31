Заблудившихся в тайге под Красноярском вывели уже ночью

В лесу под Красноярском заблудились двое грибников. Фото: Ася ЖУКОВА

В лесу под Красноярском спасли двух заблудившихся. Об этом рассказали в агентстве по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям региона.

Все произошло накануне, 30 августа, в Березовском районе. Двое местных жителей – мужчина и женщина – отправились в тайгу за грибами. Но потеряли дорогу, обратно вернуться не смогли. Близкие забили тревогу, позвонили спасателям, те выдвинулись на место.

Вели поиски несколько часов. С наступлением темноты они усложнились, но работы не сворачивали. В результате около часа ночи потерявшихся людей нашли. Их вывели из леса и вернули домой. Спасибо спасателям!

ВАЖНО

Если вы собрались в лес, всегда сообщайте домочадцам или друзьям, куда именно хотите пойти и когда намереваетесь вернуться.

Если местность вам незнакома, не нужно заходить вглубь леса. Если все же решили пойти подальше, обязательно оставляйте по пути ориентиры: лоскутки на ветках и т.п.. Они помогут вам вернуться к началу маршрута.

Отправляясь в лес, непременно зарядите телефон. Кстати, набрать спасателей можно и без сим-карты. Просто позвоните 101 или 112.