Серийный вор две недели держал в страхе жителей частных домов в Канске

Четыре года придется провести обвиняемому в колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

40-летнего жителя Канска суд признал виновным в совершении серий краж в частном секторе города. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции. Полицейским удалось собрать доказательства его причастности к шести кражам на участках, где еще шло строительство домов. За две недели он похитил цифровую, строительную и бытовую технику, кабель, а также продукты на общую сумму свыше 90 тысяч рублей.

В последнем случае мужчина прокрался ночью на территорию и через незапертые рольставни попал в гараж. Там же располагался подвал для хранения домашних заготовок. Все продукты он сложил в краденную садовую тачку и увез к себе домой. Ущерб – около 34 тысяч рублей.

- В ходе обыска места проживания сотрудники полиции изъяли у подозреваемого часть похищенного, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Остальное им было продано либо сдано на пункт приема металла. В отношении мужчины по каждому установленному факту были возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 158 «Кража».

Во время следствия подозреваемый находился под стражей. В итоге суд приговорил серийного вора к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.