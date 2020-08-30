В Красноярске вандалы облили красной краской памятник Ленину

Вандалы облили памятник краской Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Ленинском районе Красноярска на минувшей неделе испортили памятник Владимиру Ленину, который расположен в сквере между домами 72 «а» и 74 «а» на Красрабе. Вандалы облили монумент красной краской.

Сейчас уже памятнику вернули первозданный вид – сотрудники управляющей компании его почистили и отмыли. Заявление в полицию уже написано, хулиганов ищут.

Сейчас памятник уже отмыли Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, бронзовый бюст Ленина был отлит в 1925 году на ленинградском заводе «Красный выборжец». Его авторы - скульптор Сергей Меркулов и архитектор Леонид Чернышев. В 1926 году их творение привезли в краевой центр и установили на площади Революции перед зданием краевой администрации. В 1970 году памятник перенесли в Ленинский район.

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