В Богучанском районе за сутки пожарные дважды выезжали на тушение опилок на лесопилках

Пожарным удалось за несколько часов справиться с огнем Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Октябрьский (Богучанский район) за сутки пожарным пришлось дважды тушить пожары на лесопилках. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Около 18.00 часов полыхнула лесопилка, расположенная в семи километрах от поселка. Площадь возгорания составила 6,4 тысяч квадратных метров. Пожар тушили 14 человек с привлечением трех единиц спецтехники. Справиться с огнем пожарным удалось к 6 утра 30 августа.

В 9.00 на пульт дежурного поступила информация о возгорании опилок на второй лесопилке. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Возгорание ликвидировали 10 человек с помощью трех автоцистерн.

Напоминаем, что в Богучанском районе продолжает действовать режим ЧС в лесах. Жителям нужно отказаться от походов в лес, быть осторожными при обращении с огнем, а при обнаружении возгораний сообщать о них по телефонам 101 и 112.

Соблюдение требований находится под контролем инспекторов лесопожарного центра и министерства лесного хозяйства, представители МЧС и полиции. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.