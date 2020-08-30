В Красноярске обманувший клиентку курьер получил условный срок

С помощью мобильного банка мужчина перевел чужие деньги себе на счет Фото: Мария ЛЕНЦ

Курьеру, которого клиентка обвинила в краже денег с банковской карты, суд вынес обвинительный приговор. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в полиции города.

59-летняя жительница микрорайона «Солнечный» обратилась с заявлением о краже в дежурную часть в ноябре прошлого года. Она сообщила, что заказала в службе доставки продукты. Но доставщик еды попросил предварительно перевести требуемую сумму на карту. Женщина посетовала, что не умеет пользоваться мобильным банком и попросила помочь ей с переводом. Курьер решил воспользоваться ситуацией и перевел на свой счет 13500 рублей. После этого он уехал за заказом и не вернулся.

- Потерпевшая несколько раз звонила ему, однако он деньги не вернул и перестал отвечать на звонки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника, им оказался 27-летний житель краевого центра.

Выяснилось, что мужчина почти сразу спустил чужие деньги. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 158 «Кража». И вот Советский районный суд вынес приговор - 2 года 6 месяцев лишения свободы условно. Вся похищенная сумма возвращена потерпевшей.